Due arresti dei carabinieri a Bagni di Lucca

BAGNI DI LUCCA – I carabinieri della stazione di Bagni di Lucca, questa mattina, hanno arrestato due persone in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Il primo è un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina e residente a Bagni di Lucca, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine è stato rintracciato nella sua abitazione e dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Lucca. Il ragazzo, infatti, era stato fatto segno di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di rapina aggravata in concorso, commessa nel gennaio 2015. Il giovane adesso dovrà restare dietro le sbarre per un anno, 8 mesi e 13 giorni e dovrà pagare mille euro.

Il secondo, anche lui molto giovane, 22 anni, di origine marocchina e domiciliato a Bagni di Lucca, disoccupato e pregiudicato. Al giovane è stato notificato un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Firenze per i reati di rapina aggravata continuata in concorso e furto aggravato continuato in concorso, commessi a Montecatini nel 2015 e dovrà restare in carcere per 2 anni, 4 mesi e 13 giorni.