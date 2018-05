Doppio riconoscimento per gli alunni dell’istituto comprensivo di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Domenica 20 maggio, nello storico Teatro dell’Accademia di Bagni di Lucca, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito dell’importante rassegna Teatro Scuola – Bagni di Lucca a cui hanno partecipato una settantina di gruppi provenienti da tutta Italia. Gli alunni della classe 5B della Scuola Primaria Carducci sono stati premiati per lo spettacolo Heroes, un originale viaggio alla scoperta della più antica e intrigante delle emozioni umane, la paura.

Insieme a loro sono stati premiati anche i bambini della sezione verdi della Scuola di Infanzia Giorgini che lo scorso 28 Aprile hanno portato in scena una versione divertente e giocosa de “La bella addormentata nel bosco”. Entrambe le classi sono state segnalate per partecipare al Festival Nazionale ed Europeo del teatro dei ragazzi di Marano sul Parano, in provincia di Modena, un’importante manifestazione teatrale in cui vengono selezionate le migliori rappresentazioni dei piccoli attori. Questa importante opportunità e il riconoscimento che è stato consegnato alle due classi è frutto dell’impegno e del bellissimo lavoro che è stato svolto dai bambini, dalle insegnanti e da tutta la comunità fortemarmina che, dietro le quinte, ha collaborato con passione a queste rappresentazioni teatrali. Ai piccoli attori auguriamo di essere selezionati per il Festival del