Doppio oro tricolore per Chiara Cinelli, bronzo per Antonio Negro

LUCCA – Tutti noi della Virtus ci sentiamo un po’ vincenti ogni volta che uno dei nostri tesserati ottiene un successo in una qualche competizione. Una sensazione che oggi è particolarmente vivida perché a laurearsi campionessa italiana in ben due categorie (lancio del disco e del giavellotto) è una delle colonne portanti della nostra società, atleta storica e capitana della squadra assoluta femminile in biancoceleste.

Stiamo parlando ovviamente di Chiara Cinelli la quale, oltre a svolgere ormai da parecchi anni un ruolo preziosissimo per la società in veste di allenatrice, continua a macinare successi agonistici sulle piste come dimostrato magistralmente ai Campionati Individuali su pista categoria Master di Arezzo. Un successo che è iniziato nella giornata di venerdì quando Chiara trionfa nella competizione di lancio del disco nella categoria SF40: decisivo per la vittoria il terzo lancio che ha raggiunto la misura di 30,72 metri, sufficienti per superare l’ottimo primo lancio di Laura Vanzin, la principale concorrente per il titolo tricolore. Misura inarrivabile per le altre atlete in gara che sono quindi costrette a cedere la palma della vittoria alla nostra Chiara, la quale però non aveva ancora terminato di dare spettacolo.

Il raddoppio arriva infatti sabato nel lancio del giavellotto: nessuna speranza per le altre atlete che fin dal primo lancio si ritrovano a diversi metri di distanza dai 32,15 metri fatti segnare sul tabellone dalla nostra lanciatrice, più che sufficienti per rimanere comodamente in testa fino alla fine della competizione. Doppie congratulazioni quindi per la nostra capitana, che torna a casa con ben due titoli tricolori di categoria. Grande emozione anche per il successo di Antonio Negro, atleta storico della squadra assoluta Virtus tornato finalmente a competere in biancoceleste, che sui 400 metri ad ostacoli nella categoria SM40 si ritaglia una ottima terza posizione nazionale con un cronometro di 1:11.78, mentre Laura Rucireta dopo vent’anni di assenza dalle piste ottiene un buon piazzamento in sesta posizione nel salto in lungo categoria SF45, arrivando alla misura di 3,94 metri.

Ci spostiamo invece a Livorno per i risultati del drappello Virtus al Grand Prix Fidaltoscanaestate: molto bene il team Paladini-Naldi-Pierotti-Bertella che esibisce un ottimo gioco di squadra nella staffetta femminile 4×100 andandosi a piazzare in seconda posizione con un risultato di 49’’92. Medaglia di bronzo invece per Viola Pieroni nel lancio del peso femminile: 10,13 metri la misura finale per la talentuosa lanciatrice proveniente dal florido vivaio del Gruppo Sportivo Marciatori di Barga, che da 10 anni ormai condivide con la Virtus un proficuo rapporto di collaborazione sportiva. Fuori dal podio il resto del drappello lucchese, che pure in molte gare si dimostra una presenza costantemente all’inseguimento delle prime posizioni: buona prestazione di Elisa Naldi, classificatasi settima nonostante un sostenuto vento in opposizione nei 100 metri con un tempo di 12’’90, seguita in classifica dalle compagne di squadra Giulia Pierotti, Elisa Fontana, Noemi Manfredi e Alessandra Ciampi. Bene anche Clarice Gigli (quinta negli 800 metri con un risultato di 2’27’’78), Lorenzo Carlone (1,99 metri per lui nel salto in alto, valevoli per la quinta posizione), e Dario Fazzi (quinto negli 800 metri maschili dopo 2’02’’40 da inizio gara, mentre Alessandro Coppede’ nella stessa competizione si piazza nella parte bassa della classifica). A completare la tabella dei risultati mancano Jacopo Frati e Marco Bonini che nei 100 metri maschili si assestano a metà classifica.

Presenza ingombrante della Virtus anche ai Campionati Toscani di Corsa e Marcia su Strada di Calenzano, dove il Team Road colora di biancoceleste la parte alta della classifica: straordinario Andrea Leonetti che coi suoi ottimi 19’’07’80 si mette al collo la medaglia d’argento, seguito a breve distanza dai compagni di squadra Tommaso Giannini (quinto classificato), Lud Tambellini Barsanti (in sesta posizione) e Paolo Marsili (dodicesimo). Un ottimo risultato che, oltre all’argento individuale di Leonetti, vale per la Virtus il titolo regionale di squadra cadetti per la corsa su strada.

