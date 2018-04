Dopo 13 vittorie, il Rugby Lucca si ferma a Firenze

LUCCA – Dopo 13 vittorie consecutive, arriva il primo ko stagionale per il Rugby Lucca che, a Firenze, cede per 20-5 contro il Firenze 1931, squadra che ha confermato i pronostici della vigilia dimostrandosi di grande livello. Lucca arrivava allo scontro diretto non al meglio della condizione e con diverse defezioni. Nonostante questo, la formazione rossonera ha disputato un grande primo tempo passando meritatamente in vantaggio. Lucca è però calata alla distanza e, così, i fiorentini sono riusciti a ribaltare il risultato.

Dopo una prima fase di gioco dove la formazione di casa prova ad imporre il proprio gioco, Lucca a prende piano piano le misure ed inizia a macinare gioco. Capitan Mei e compagni crescono minuto dopo minuto, mettendo sempre più in difficoltà i locali. A metà della prima frazione, i rossoneri riescono a concretizzare la grande pressione e passano meritatamente in vantaggio con Gallorini che finalizza una bella azione dei tre quarti lucchesi. Lucca avrebbe altre occasioni per allungare ma la difesa locale tiene. Proprio all’ultima azione del primo tempo però, inaspettatamente, arriva il pareggio dei fiorentini. L’arbitro fischia un calcio di punizione dubbio, Firenze lo gioca velocemente e Lucca non è abbastanza veloce nel riposizionarsi in difesa e così, la prima frazione si chiude sul 5 pari.

La ripresa è, purtroppo per i colori rossoneri, tutta un’altra partita. Lucca infatti esaurisce lentamente le energie mentre gli ospiti continuano e premere a fondo sull’acceleratore. I gigliati trovano altre 2 marcature pesanti ed un calcio di punizione che valgono il 20-5 finale. Lucca si è piegata di fronte ad una squadra di grande livello che ha confermato i pronostici della vigilia che la vedevano tra le favorite al salto di categoria.

Poco da recriminare in casa Rugby Lucca: la squadra di mister Giovannico ha disputato probabilmente i migliori primi 40 minuti dall’inizio della stagione. Purtroppo, è calata alla distanza, pagando anche le diverse assenze per infortunio.

In virtù di questa sconfitta, Lucca perde il primato a favore del Gispi Prato, vittorioso a La Spezia. Niente è ovviante ancora perduto a 5 giornate dal termine della poule promozione. Lucca dovrà ripartire da quei primi 40 minuti quasi perfetti e mettere altra benzina nelle gambe in vista di questo finale di stagione incandescente.

Prossimo appuntamento per Mei e compagni, domenica prossima (15 aprile) al Romei contro il Florentia Rugby, con l’obiettivo di ottenere la vittoria e i 5 punti.