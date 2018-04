Domenica un’occasione per conoscere la Lucca Romana

LUCCA – Appuntamento con la visita guidata di Lucca Romana organizzata con la collaborazione della Domus Romana di Via Cesare Battisti 15, Lucca, il Liceo Scientifico Majorana di Capannori e la guida Elena Benvenuti per domenica 15 aprile alle ore 15 con partenza da piazza dell’anfiteatro.

Il Tour delle 11 ha una durata di circa 2 ore,

è in italiano comprende l’ingresso alla Domus Romana di via Cesare Battisti dove gli studenti del Liceo Majorana metteranno in scena una piccola recita.

Il prezzo è di 15 euro. Per ulteriori informazioni potete contattare Elena 340 612 84 85 o ebenvenuti7@nullgmail.com