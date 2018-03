Domenica sulle Mura protagonista la Via Francigena formato famiglia

LUCCA – Domenica 11 marzo il sesto appuntamento con Arte Formato Famiglia torna tra le sale del museo Via Francigena Entry Point.

Alle ore 15:00 nella storica sala della cannoniera ci immergeremo in una storia che racconterà di un lungo viaggio, di luoghi, di amicizia, di cavalieri e creature immaginarie..! Un pomeriggio dedicato ai più piccoli, per scoprire insieme la Via Francigena e il lungo viaggio dei pellegrini fino a Roma. Dopo aver esplorato insieme il museo, l’attività si concluderà tra disegni colori e collage nella sala didattica del museo.

Prenotazione obbligatoria

Museum Via Francigena Entry Point, via Bacchettoni 8, Lucca

Info e prenotazioni:info@nullviafrancigenaentrypoint.eu 0583.496554 (sabato e domenica) 0583.490530 (tutti i giorni)

Costi: € 10,00 a famiglia (fino a 4 persone, € 2,00 per ogni persona in più)