Domenica si disputa Geonova–Montale terza ed ultima della serie

LUCCA – Domenica alle 18:30 al Palatagliate, andrà in scena l’ultimo atto di questa prima fase dei play-off, chi conquisterà i due punti proseguirà per le semifinali, chi perderà, chiuderà Domenica sera la stagione.

Quante volte lo abbiamo detto e ripetuto, le gare di Play-off sono tutta un’altra cosa da quelle di campionato, specialmente se la gara diventa da dentro/fuori come quella di Domenica prossima, la Geonova più che del Montale si gioca l’intera stagione, un lungo campionato durante il quale i lucchesi hanno quasi sempre detenuto la testa della classifica e il raggiungimento della finale sarebbe la giusta conclusione.

Ovvio che la stessa conclusione se l’auspica anche il Montale, squadra bella tosta che è stata capace di mettere in difficoltà la Geonova sia in casa che fuori, ad oggi le due compagini si sono incontrate quattro volte, ognuna ha vinto le proprie gare casalinghe e se facciamo la somma dei punti fatti viene fuori che il Montale è avanti di una sola lunghezza.

Nessuno in casa Cmb si lascia andare a pronostici, tanto meno Piazza che conosciamo come coach cauto e con i piedi per terra, “ con il Montale abbiamo giocato tre volte nel giro di pochi giorni e tutte le volte abbiamo subito le loro brucianti partenze, hanno giocatori di molto talento, avete visto nell’ultima partita cosa ha fatto Della Rosa in pochi minuti, poi Nesi, Magnini, Cipriani, tutti quanti giocatori di livello, e soprattutto con molta aggressività, tanto da riuscire a metterci in difficoltà ogni qualvolta andavamo al tiro, la partita di Domenica sarà difficile, ma come lo sono state le altre”

questa la disamina che il coach ha fatto ripercorrendo anche momenti dell’ultima partita giocata a Montale, analisi che sicuramente è servita a preparare l’ultima e decisiva partita della serie.

Adesso non rimane altro da fare che incrociare le dita ed aspettare le 18:30 di Domenica 29 Aprile, per accomodarsi sulle seggioline della tribuna del Palazzetto e tifare a squarciagola gridando Forza Geonova !!