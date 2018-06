Domenica Seravezza diventa ‘orientale’: torna ‘Mille e una Notte’

SERAVEZZA – Organizzata dall’associazione culturale Quercetarte in collaborazione con il Comune di Seravezza, torna domenica 10 giugno a Querceta la festa orientale “Mille e una Notte”. Dalle ore 17 e per tutta la sera, nelle principali strade e piazze del paese, un susseguirsi di attrazioni e performance live liberamente ispirate alle atmosfere e alle tradizioni d’Oriente: dimostrazioni di arti marziali, body painting, tappeti di segatura, mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato (etnico e non), danze esotiche, balli in stile Bollywood, cucina versiliese e sapori di paesi lontani, giochi gonfiabili e animazioni per i più piccini. Il tutto immerso in una fiabesca atmosfera ricca di decorazioni, musiche, colori e profumi esotici. Una serata ricca di sorprese, curiosità e tanto divertimento.