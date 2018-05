Domenica caccia al tesoro al museo della Via Francigena a Lucca

LUCCA – Domenica 6 maggio si svolgerà presso il Museum via Francigena Entry Point Lucca l’ultimo appuntamento con il ciclo ‘Arte formato famiglia’.

La caccia al tesoro, che si svolgerà dalle 15 alle 17, ci porterà alla scoperta dei dettagli che la città di Lucca nasconde, attraverso una serie di indovinelli e “missioni” che i piccoli partecipanti, insieme ai loro genitori, dovranno risolvere fino alla ritrovamento dell’agognato tesoro. Durante il percorso che si svolgerà in parte nella ex casa del Boia, scopriremo, attraverso ilgioco, chi erano i pellegrini, come viaggiavano e come venivano accolti nella nostra città.

Museum Via Francigena Entry Point, via Bacchettoni 8, Lucca ore 15

Info e prenotazioni: info@nullviafrancigenaentrypoint.eu – tel. 0583.496554 (prenotazione obbligatoria)

Costi: 10 euro a famiglia (fino a 4 persone, 2 euro per ogni persona in più)