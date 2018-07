Domenica appuntamento con la lirica al ‘Gran Galà’ di Villa Torrigiani

CAPANNORI – Il parco di Villa Torrigiani a Camigliano sarà lo splendido scenario del concerto lirico sinfonico della Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Segromigno in Monte che si terrà domenica 15 luglio alle ore 21.15 .

La filarmonica segromignese organizza come ogni estate un grande concerto che oltre a proporre ottima musica valorizza e mette in mostra le eccellenze paesaggistiche ed architettoniche del territorio capannorese.

Il concerto vede la collaborazione dell’associazione Laboratorio Brunier ed in particolare la presenza di due grandi interpreti: il soprano Maria Bruno ed il tenore Kentaro Kitaya. Sotto la direzione del maestro Carlo Bardi saranno eseguite pagine dalle opere ‘Gianni Schicchi’, ‘Bohème’, ‘Un ballo in Maschera’, ‘Adriana Lecouvreur’, ‘Traviata’ ed ‘Elisir d’amore’. La parte sinfonica vedrà l’esecuzione di brani di Rossini, Grassani, Ledda, Svearingen. Un alternarsi di arie, canzoni, duetti e brani originali per orchestra di fiati che saprà senz’altro incuriosire ed interessare il pubblico.

La filarmonica di Segromigno in Monte ringrazia Villa Torrigiani così come le altre ville, Villa Lazzareschi, Villa Mazzarosa, Villa Mansi e Villa Reale che hanno accolto negli anni con entusiasmo i suoi concerti e sottolinea come la valorizzazione del territorio assieme alla promozione culturale rappresenta una grande opportunità per tutti.

La serata, ad ingresso libero, è organizzata dalla Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Segromigno in Monte in collaborazione con il Comune di Capannori.