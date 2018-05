Domenica a Montecarlo la festa regionale del minibasket femminile

MONTECARLO – Montecarlo per un giorno diventa la capitale del minibasket rosa. Si terrà infatti domenica 27 all’ombra del Cerruglio la festa regionale del minibasket femminile, organizzata dal Bf Porcari, con la partecipazione di numerose società di tutta la Toscana e tante bambine dai 5 ai 12 anni che saranno protagoniste delle attività.

Centro della manifestazione, in programma dalle 14,30 alle 18,30, sarà la piazza d’Armi, dove verranno realizzati i campi da gioco per dar modo alle piccole atlete di stare insieme e divertirsi, sfidandosi sotto canestro. Un appuntamento preparato con cura e da tempo dal Basket Femminile Porcari, il cui Centro minibasket è uno dei più importanti, visto che raccoglie oltre cento bambine.

“Siamo lieti di ospitare questa manifestazione nel nostro comune – dicono il sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi e l’assessore allo sport Marzia Bassini -. Ancora una volta l’amministrazione comunale si dimostra sensibile nei confronti di iniziative che coinvolgono i più piccoli e ci fa piacere che il Bf Porcari abbia deciso di proporre al nostro Comune questa opportunità”.

Al di là della festa sportiva, in una disciplina, la pallacanestro, che a Montecarlo non ha una realtà organizzata, c’è poi l’aspetto promozionale: bambine, familiari e istruttori avranno la possibilità di conoscere il paese e le sue attrattive, dalla cinta muraria al campanile della Collegiata, con un indubbio ritorno anche dal punto di vista turistico.