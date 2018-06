Domenica a Celle dei Puccini il concerto lirico della Lucca Italian School

CELLE DEI PUCCINI -Domenica 1 luglio alle ore 21.00 a Celle dei Puccini, nella piazzetta antistante il museo, di proprietà dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, si svolgerà il concerto lirico per piano e voce del Festival Opera Lucca – in collaborazione con Lucca Italian School.

In programma brani da Mozart, Rossini, Puccini e Tosti.

Presenterà il direttore generale James Massol, sotto la direzione artistica di Marcello Cormio.

Al Piano Jonathan Heaney

Docenti: Peter Volpe, Marco Nisticò, Antonella Gozzoli, Raphael Fusco, Giovanni Longo

Più in particolare, i brani e, tra parentesi, i cantanti:

Mozart, Don Giovanni, Atto 1, Scena 1 -( Peter Barber, Justin Harrison, Marlaina Owens, Ben Plunkett)

Mozart, Le nozze di Figaro, Sull’aria – (Sara Mangrum, Lisa He Ishigame)

Mozart, Così fan tutte, Soave sia il vento – (Sara Mangrum, Peter Barber, Hannah Minner)

Rossini, Cenerentola, Atto 1, Scena 1,( Isabella Cibelli Du Terroil, Lisa He Ishigame, Hannah Minner, Peter Barber), Coro (Justin Harrison, Liam Shannon, Ben Plunkett, Avery Schott, Peter Barber)

Donizetti, L’elisir d’amore, Atto 2, ( Lena Daitz, Avery Schott,) Coro (Hannah Minner, Jennifer Gordon, Alexandra Olsson, Alexandra Peica, Karolina Ciwis, Marlaina Owens, Sara Mangrum, Isabella Cibelli Du Terroil, Lisa He Ishigame, Kathryn Rapp)

Puccini, Madama Butterfly, Un bel dì – (Karolina Ciwis)

Puccini, Gianni Schicchi, O mio babbino caro – (Karolina Ciwis)

Puccini, Suor Angelica, Senza Mamma -( Marleina Owens)

Puccini, Madama Butterfly, Duetto, Tutti i fior -( Marleina Owens, Isabella Cibelli Du Terroil)

Puccini, La Bohème, Quando m’en vo’ – (Alexandra Olsson)

Tosti, Malia e Ideale – (Avery Schott)