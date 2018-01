Domenica 7 apertura straordinaria del Lago di Sibolla

ALTOPASCIO – Una giornata speciale per un luogo speciale: si aprono eccezionalmente le porte del Lago di Sibolla. Domenica 7 gennaio, infatti, il Comune di Altopascio chiama a raccolta i cittadini, i curiosi, gli appassionati per scoprire il Sibolla, gioiello di biodiversità e riserva naturale dal 1996. Un evento a ingresso gratuito organizzato dall’amministrazione D’Ambrosio insieme con l’associazione Natura di mezzo e grazie alla collaborazione di Regione Toscana e Provincia di Lucca.



Le porte dell’area naturalistica si apriranno alle 9,30 di domenica e le persone potranno partecipare alle visite guidate e alle tante attività in programma fino alle 17: un evento adatto a tutti, grandi e piccoli, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per far conoscere e apprezzare a quante più persone possibili un luogo suggestivo, ignoto a molti, vero scrigno di flora e fauna.

Il percorso guidato nella natura partirà dal centro visite e andrà avanti per l’intera giornata, ogni 40 minuti. Sempre al centro visite, poi, ci saranno i laboratori per bambini e adulti, la mostra fotografica sulle fioriture della Riserva e un punto ristoro dove fare merenda. Sarà, inoltre, possibile ascoltare i racconti sulla tradizione del padule oppure assistare alle dimostrazioni di intreccio di erbe palustri. Al giardino didattico, invece, i cavalli e i pony attenderanno i visitatori per una passeggiata speciale, a cura dell’Asd Hope Ranch Altopascio.



Per restare aggiornati è possibile collegarsi alla pagina Facebook del Comune di Altopascio oppure attraverso l’hashtag #allascopertadelSibolla. Per informazioni: Carolina, 338.6553603.