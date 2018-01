Domenica 21 il Lions Club Garfagnana prepara i pacchi di aiuti per chi ha più bisogno

GHIVIZZANO – Domenica 21 gennaio i soci del Lions Club Garfagnana si ritroveranno insieme alle loro mogli, come ormai accade dal 2012, presso la sala parrocchiale di Ghivizzano per la raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie o alle persone sole che hanno difficoltà a procurarsi i beni di prima necessità (pasta, latte, zucchero, ecc.).

In questi ultimi anni è purtroppo cresciuta la richiesta di aiuto da parte di famiglie bisognose.

I soci confezioneranno 180 pacchi alimentari per un totale di 4 tonnellate di prodotti alimentari. I pacchi saranno successivamente suddivisi in tre gruppi di 60 pezzi ciascuno per la Garfagnana, Media Valle del Serchio e zona Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano.