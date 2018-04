Domenica 15 aprile a Lucca si corre “Vivicittà”

LUCCA – Il 15 Aprile dalle 9:30 alle 12:30 sulle Mura di Lucca si corre VIVICITTA’ una manifestazione che é partita nel 1983 e da allora non si è più fermata. La “corsa più grande del mondo” continua ad essere la grande protagonista dello sport per tutti, abbracciando in un’unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della domenica con la competitiva di 12 km oltre alla passeggiata ludico motoria in tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati.

E ogni anno, un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi.

A Lucca partenza dal Baluardo di San Salvatore ore 9:30 occorre essere li per le 9:00 e prendere il pettorale. Alla fine della gara agonistica circa alle 10:20 partirà la passeggiata ludico motoria sull’arborato cerchio dove parteciperanno tanti atleti, società sportive ed associazioni del territorio.

Nell’attività di organizzazione e segnalazione del percorso parteciperanno gli Studenti del Liceo sportivo di Lucca grazie alle professoresse Paola Novello, Rossana Scandia, Stefania Vanni con la supervisione del Prof.Claudio Oliva dell’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Lucca.

Attività della Croce Rossa di Lucca per l’aspetto sanitario con la partecipazione dei richiedenti Asilo delle tagliate che saranno presenti come lo scorso anno sul percorso