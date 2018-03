Domenica 11 marzo non ci saranno interruzioni elettriche a Pontetetto

PONTETETTO – Non avrà luogo lo stop alla fornitura di energia elettrica alla frazione di Pontetetto annunciata per domenica 11 marzo dalle ore 8 alle ore 15. Infatti, in previsione di un’ondata di maltempo, il Comune di Lucca ha concordato con i gestori del servizio elettrico e della rete (E-distribuzione e Terna spa), che l’energia elettrica non sia interrotta garantendo, in caso di forti precipitazioni, il corretto funzionamento dell’impianto idrovoro