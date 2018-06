Domani tratti stradali chiusi per Rally storico Coppa delle Ville Lucchesi

LUCCA – Domani, sabato 30 giugno, in occasione del passaggio del Rally storico ‘Coppa delle Ville Lucchesi’ alcuni tratti stradali della viabilità comunale resteranno chiusi al transito.

Si tratta di via della Chiesa di Gragnano dall’incrocio con via Vecchia Pesciatina, via Belvedere, via Lazzaroni, via di Tofori e via di Petrognano fino all’incrocio di via del Cimitero nella frazione di San Gennaro.

L’orario di chiusura al transito è previsto dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30. Per esigenze urgenti i residenti hanno la possibilità di entrare ed uscire fino alle ore 10 e fino alle ore 14.20.