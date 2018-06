Domani l’incontro “Alla scoperta della strategia Rifiuti Zero”

CAPANNORI – Domani 4 Giugno presso il Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori (Polo tecnologico) via Nuova 44A Segromigno in Monte (LU) alle ore 11 si terrà l’incontro finale del programma formativo lanciato due anni fa dal Centro Ricerca RZ rivolto alle scuole.

Per l’occasione un programma di eccezione verrà presentato ai ragazzi del Liceo Tecnologico di Teramo che verranno in visita per la terza volta a Capannori. Infatti oltre a Rossano Ercolini, al sindaco Luca Menesini e all’assessore Matteo Francesconi ci sarà il professor Paul Connett principale promotore della strategia Zero Waste a livello internazionale . All’incontro, che proseguirà nel pomeriggio con la visita dei ragazzi al centro di riuso solidale DACCAPO parteciperà anche Daniele Guidotti direttore di questa esperienza in crescente sviluppo. Questo appuntamento corona due anni di attività lanciata proprio nei confronti del mondo della scuola che hanno

coinvolto tra alunni ed insegnanti oltre 1200 persone provenienti oltre che dalla provincia da molte realtà italiane quali oltre a Teramo, Modena, Savona, Firenze, Massa Carrara. Ovviamente, queste attività oltre a far conoscere le buone pratiche di Capannori verso Rifiuti Zero con work shop e tematiche di estrema attualità ambientale (quali la

“plastica nei mari”) contribuiscono a far conoscere il nostro comune ad un numero crescente di persone…non solo italiane.

L’iniziativa in oggetto servirà anche a promuovere presso la scuola primaria di Marlia la GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI prevista per l’8 giugno (ultimo giorno di scuola) a cura dei CLUB DELL’ALBATROS promossi in collaborazione con il Centro di Ricerca RZ dai bambini e dagli insegnanti delle quarte e delle quinte. Rossano Ercolini, direttore del Centro di Ricerca RZ.