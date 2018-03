‘Diversità, fra disuguaglianze e pari opportunità’: iniziativa della Cgil a Villa Bottini

LUCCA – La FILCAMS Cgil della provincia di Lucca ha organizzato, per il giorno 08 marzo, una iniziativa dal titolo “Diversità, fra disuguaglianze e pari opportunità”.

Pur essendo l’08 marzo la festa della Donna, l’iniziativa si prefigge di porre alla riflessione di tutti se oggi la disuguaglianza e la discriminazione riguardi ancora soprattutto le donne, oppure se invece riguardi più in generale “il diverso”.

Sempre più frequenti sono gli episodi di violenza contro le donne, sempre più discriminati sono gli omosessuali, per non parlare poi degli immigrati, (poco importa se in regola oppure no).

In contrasto ad una cultura maschilista e machista, che tende a discriminare le donne, i diversi orientamenti affettivi, gli immigrati, ecc. intendiamo essere soggetti attivi per promuovere una cultura inclusiva che valorizzi le diversità sul piano sociale, ma anche e soprattutto nel mondo del lavoro.

Ne discuteremo l’08 marzo insieme ad esperti ed attraverso numerose testimonianze. L’iniziativa si terrà a Villa Bottini, Via Elisa 9, Lucca.