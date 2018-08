“Diva senza tempo” a settembre a Lucca una grande mostra antologica su Claudia Cardinale

LUCCA – Il Settembre Lucchese si colora con una diva nel mondo di celluloide: Claudia Cardinale. Alla grande attrice e ai suoi splendidi 80 anni sarà dedicata la mostra “Diva senza tempo” che si svolgerà a Villa bottini di Lucca. Una grande mostra antologica che vedrà Lucca per 15 giorni come meta per gli appassionati di cinema.

La Cardinale, classe 1938, è stata una delle più grandi attrici del cinema italiano e internazionale, e la celebrazione del suo ottantesimo compleanno nel contesto lucchese nasce dalla collaborazione tra l’appassionato di cinema Alessandro Orsucci che ha incontrato la collaborazione dell Ufficio Cultura del Comune di Lucca e in prima persona dell’assessore Dott.Stefano Ragghianti.

L’idea nasce sia dalla volontà di festeggiare l’ottantesimo compleanno della “ragazza che non voleva fare il cinema” e dalla ricorrenza dei sessanta anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del capolavoro di Mario Monicelli, I soliti ignoti che si rivelò il trampolino di lancio della prestigiosa carriera dell’attrice.

Alessandro Orsucci, collezionista lucchese e curatore dell’evento Alessandro Orsucci, metterà a disposizione l’intero materiale che verrà esposto che comprende vari oggetti che rappresentano i più importanti film della Cardinale.

Protagonisti principali saranno gli originali usati all’epoca per la pubblicità del film, partendo dai bozzetti pitturati, tra cui quello disegnato dal più grande pittore di cinema mondiale, Renato Casaro (che ha assicurato la sua presenza all’inaugurazione del 1° Settembre) per il film Nell’anno del Signore capolavoro di Luigi Magni.

Lo spettatore che visiterà la mostra potrà ammirare oltre 150 pezzi della collezione Orsucci tra cui i dipinti per il cinema; saranno esposti anche manifesti, locandine, fotobuste, brochures, dipinti tutti originali, vere e proprie opere artistiche. Della mostra fa parte anche il percorso visivo ” Cinema dipinto”, con la mostra di provini inediti dell’attrice, foto d’autore , sceneggiature, libri etc. Inoltre ci sarà un intera sezione dedicata all’esposizione delle copertine dei dischi originali in vinile delle colonne sonore dei film: “Il gattopardo”, “Il giorno della civetta”, “I soliti

ignoti”, ” Otto e mezzo”, “C’era una volta il West”, “Rocco e suoi fratelli”, “Nell’anno del Signore”e “Fitzcarraldo ” con un brano del Maestro Giacomo Puccini tratto da “La Bohème”.

Questa manifestazione, per volere del curatore, sarà anche l’occasione per assistere e partecipare ad incontri culturali dedicati alle varie forme d’arte cinematografica che completano la realizzazione di un film: I costumi, la musica da film, i pittori di cinema. Una menzione a parte meriterà una testimonianza su Totò, con la presenza della nipote diretta del grande attore, Dott.ssa Elena Alessandra Anticoli De Curtis che sarà presente sabato 15 settembre insieme ad altri ospiti per una rivisitazione de I soliti ignoti.

In programma, inoltre, il 14 settembre, in occasione del Gran Gala Lirico della Santa Croce, organizzato da Puccini e la sua Lucca Festival, brani di opera che vennero usati da Werner Herzog nel suo film capolavoro “Fitzcarraldo” interpretato proprio da Claudia Cardinale assieme a Klaus Kinsky.

Altro appuntamento è per il 16 settembre con una importante conferenza dal titolo Cinema costumi e musica per film che vedrà la presenza di alcuni docenti dell’Università di Pisa e la fondazione Cerratelli famosa in tutto il mondo per i costumi di cinema e delle opere di Puccini, con 30.000 costumi nella sua collezione.

Prevista anche una iniziativa che tratterà della storia del cinema italiano sui banchi di scuola con la dott.ssa Donatella Buonriposi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara .

Un evento che si preannuncia denso di manifestazioni collaterali e che attirerà sulla nostra città l’occhio degli appassionati di cinema e non solo.