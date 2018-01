Ditta Ponsi: ipotesi di licenziamenti

MASSAROSA – Questa mattina il sindaco di Massarosa Franco Mungai, il vice sindaco Damasco Rosi e il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, hanno incontrato i rappresentanti sindacali e le RSU aziendali della ditta Ponsi.

“Come anticipato- dichiarano – abbiamo incontrato i rappresentanti sindacali e le RSU aziendali – per valutare le possibili strade da percorrere per scongiurare la chiusura di una delle più significative aziende del territorio versiliese: Le rubinetterie Ponsi.

I vertici dell’azienda, che poco tempo fa aveva trasferito la sua sede da Viareggio a Massarosa- proseguono- dopo aver già effettuato tagli occupazionali, hanno manifestato l’intenzione di ridurre la produzione nello stabilimento con un inevitabile ricaduta negativa sui posti di lavoro.

Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità – concludono – per proteggere i lavoratori da questo rischio e per tenere in vita un’attività storica del nostro territorio. Adesso il prossimo passo sarà quello di prendere contatto con i vertici dell’azienda per manifestare loro le nostre preoccupazioni cercando soluzioni positive percorribili per risolvere in modo positivo questa vicenda”.