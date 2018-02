Disfida della zuppa: i primi finalisti e i prossimi appuntamenti

PORCARI – Guglielmo Pellegrino & suocera sono i primi finalisti della Disfida della zuppa 2018!

Dall’alberghiero a fisioterapia, Guglielmo si rivela uno specialista del benessere, soprattutto di chi ha potuto gustare la sua zuppa ieri sera. La suocera “zupporta” con una tradizione e produzione di famiglia, orto di papà e zio, tutti attenti al convivio e all’orto. La zuppa è stata giudicata molto equilibrata e il pane croccante.

I prossimi appuntamenti, due questa settimana, sono:

15 febbraio – Ristorante pizzeria i Diavoletti. (Camigliano, Capannori)

Il punto di vista del contadino sarà quello di Rosario Floriddia, produttore di grani antichi e legumi dell’omonima azienda di Peccioli.

“Senza legumi non sarebbe possibile fare un’agricoltura eco-sostenibile e colturalmente corretta. Le leguminose, dall’erba medica al cece, hanno infatti la grande proprietà di fissare l’azoto dall’aria al terreno e metterlo a disposizione delle colture successive”. Non sarebbe possibile nemmeno fare al nostra mitica zuppa!

Alla seconda tappa della Difida della zuppa, Rosario Floriddia, contadino, racconterà legumi e cereali.

Sarà insomma una serata dedicata a questi importanti alimenti, importanti non solo per la zuppa ma anche come alimento prezioso per il futuro del pianeta. Tra gli sfidanti infatti ci sarà anche Giovanni Giovannoni, presidente dell’associazione “Rosso e i suoi fratelli” che tutela e promuove il fagiolo rosso di Lucca (presidio slow food) e altri legumi tradizionali della piana di Lucca.

per info e prenotazioni: tel: 0583 920323, e-mail: paolabosi01@nulltiscali.it

17 febbraio – presso la Sala parrocchiale di Aquilea/Mastiano (di fianco alla chiesa) ospiti del Comitato paesano della sagra della zuppa di Aquilea.

In menù:

La zuppa dei concorrenti

Arrosto spezzato (antica ricetta di Aquilea di arrosti misti) con capocchine dell’orto

formaggi

tiramisù

caffè

vino e olio dell’azienda agricola Simonetti di Aquilea

verdure dell’Azienda Agricola Serra di sesto di Moriano

Pane del forno Paganelli di Sesto di Moriano

per info e prenotazioni tel: 349 2824472 – comitatopaesanoaquilea@nullvirgilio.it