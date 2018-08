Discariche abusive: a settembre nuove bonifiche della discariche abusive

MASSAROSA – Partiranno a settembre, nuove operazioni di bonifica delle discariche abusive del territorio, costantemente monitorate dall’amministrazione comunale.

«In particolare– dichiara l’assessora all’ambiente Agnese Marchetti– ci concentreremo su una discarica ben nota che si trova nell’area di Montramito in località Brentino, nei pressi di alcune aziende. Discarica che è già stata in passato più volte bonificata ma che, per l’inciviltà e la mancanza di educazione di alcuni soggetti, ha prodotto nuovamente una situazione indegna di un paese civile. Questa operazione di pulizia straordinaria- prosegue- richiederà ingenti forze e somme poiché impegnerà gli operatori di Ersu per tre giorni necessari per dividere e selezionare i rifiuti per categoria al fine di avviarli correttamente allo smaltimento. Il preventivo per questa bonifica si aggira su € 8.400,00; soldi della comunità che avrebbero potuto essere impegnati in ben più nobili cause.

Grazie alla collaborazione e alla disponibilità che ci è stata offerta da una delle aziende che si trovano in quella zona, la Nuova Cosmave, al termine dell’operazione di pulizia verranno posti lungo tutto il tratto interessato dalla discarica e fuori dalla carreggiata, dei blocchi di cemento per impedire il ripetersi del fenomeno.

L’area verrà poi controllata e monitorata dalla Polizia Municipale ma, ripeto, è fondamentale la continua collaborazione tra cittadini e Ente, perché questa lotta all’inciviltà sia efficace.

Ricordo che sul territorio sono attive due stazioni ecologiche nelle quali è possibile conferire gratuitamente ogni genere di rifiuti :dagli ingombranti, agli sfalci, al vetro, materiale elettrico e altro, che nella piazzola di Massarosa vengono ritirati anche gli inerti e che Ersu effettua il ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio, previo appuntamento».