Diritto alla bigenitorialità: riscontro positivo per la tavola rotonda a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Positivo riscontro per la tavola rotonda “Sempre genitori: diritto alla bigenitorialità”, promossa dall’Amministrazione comunale e curata dalla Commissione Pari Opportunità, che si è tenuta lo scorso sabato presso la Sala Mutuo Soccorso a Forte dei Marmi.

Vari gli spunti di riflessione forniti dai relatori che sono intervenuti: dall’analisi della normativa in materia di affidamento condiviso e di diritto alla bigenitorialità, che tuttora fatica a trovare concreta applicazione, all’approfondimento di ciò che accade al riguardo in altri Paesi, passando per la testimonianza sull’azione del Tribunale dei Minori di Firenze.

“Ringrazio sentitamente il professor Marino Maglietta, l’avvocato Ilaria Giannechini e la dottoressa Rosa Russo per la disponibilità mostrata nei confronti dell’iniziativa intrapresa dal nostro ente, nonché tutti i componenti della Commissione Pari Opportunità per la consueta collaborazione – ha commentato il consigliere Sabrina Nardini – Il nostro impegno al riguardo proseguirà, con la finalità di aumentare la consapevolezza generale su una tematica che, sebbene non semplice o scontata, ha una ricaduta importante sulla vita quotidiana di molte famiglie ed in particolare sui minori, parte debole in questo ambito, che desideriamo per questo contribuire a sostenere”.”