Direttivo FdI: “ci siamo messi a disposizione dei cittadini per sostenerli e ascoltarli”

CAPANNORI – Fratelli d’Italia ritiene che sia primario correre uniti insieme a tutte le forze di centro-destra alle elezioni di Capannori del 2019, ma sicuramente ci presenteremo al tavolo con i nostri alleati mantenendo i punti fermi del nostro programma con le linee guida dettate da Giorgia Meloni che riteniamo imprescindibili.

Per arrivare al meglio a questa scadenza siamo impegnati sul territorio comunale da quasi due anni durante i quali ci siamo messi a disposizione dei cittadini per sostenerli e ascoltarli. Il nostro giovane responsabile comunale Matteo Petrini è costantemente al lavoro per il bene del suo territorio e per far crescere la squadra con la quale intende portare il centro-destra alla vittoria e FdI in consiglio comunale.

FdI non ha certo i mezzi dei partiti che hanno alle proprie spalle banche e che fanno cassa con i circoli ARCI o le Feste de L’Unità, ma è un partito che crede nell’esigenza di lavorare con impegno per il bene della propria comunità: ecco perché abbiamo voluto aprire una sede permanente dove confrontarci con i cittadini del Comune di Capannori non solo durante le campagne elettorali. Siamo soliti rimboccarci le maniche, rispettare i patti con gli alleati e con i cittadini e lavorare a testa bassa. Ecco perché in questa fase preferiamo ascoltare e lavorare, anziché fare proclami. Auspichiamo che tutte le forze di centro-destra si comportino nella medesima maniera.

Direttivo Provinciale Fratelli d’Italia