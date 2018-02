“Dillo in sintesi”: tv e letteratura con Piero Dorfles e Giorgio Simonelli

LUCCA – Dalla televisione al cinema, passando “Per un pungo di libri” e la musica dei Rolling Stones. Sarà la sintesi “applicata” al piccolo e al grande schermo la protagonista della seconda giornata di “Dillo in sintesi”, il festival dedicato alle brevità intelligenti.

Per spiegare uso e vantaggi della brevità in ambito televisivo e cinematografico, arriveranno a Lucca personaggi del calibro di Giorgio Simonelli, critico televisivo e docente di Giornalismo radiofonico e televisivo e di Storia della radio e della televisione all’Università Cattolica di Milano, e Piero Dorfles, giornalista, critico letterario e co-conduttore della trasmissione “Per un pugno di libri”. Sabato 24 mattina, alle 10, Simonelli terrà una conferenza al liceo scientifico sportivo “Fermi” dal titolo “Sintesi e creatività negli high-light calcistici”, addentrandosi con i ragazzi nei segreti del giornalismo sportivo.

Alle 16, all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara (complesso di S. Micheletto), sarà la volta di Dorfles, che in un incontro pubblico ci parlerà dei “Cento libri che rendono più ricca la nostra vita… in sintesi”, con un interessante viaggio nel rapporto tra sintesi e letteratura. A seguire, alle 17, “La sintesi in Tv”, tavola rotonda sul rapporto tra trasmissioni televisive e brevità alla quale parteciperanno, oltre a Dorfles e Simonelli, anche la critica letteraria Daniela Marcheschi e il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali. Simonelli, Vitali, Marcheschi e il giornalista Nanni Delbecchi compongono la giuria che decreterà il vincitore del Premio “Dillo in sintesi”, la cui nuova formula, che quest’anno prevede una sezione dedicata ai programmi televisivi delle reti nazionali, sarà presentata proprio alla fine dell’incontro di sabato pomeriggio.

Infine, alle 21.15, sempre in S. Micheletto, si rivivrà il grande evento che ha travolto e coinvolto Lucca nel settembre scorso, quando ai piedi delle mura si sono fermate le “pietre rotolanti”, i Rolling Stones. In esclusiva per “Dillo in sintesi”, infatti, la regista e attrice lucchese Cristina Puccinelli presenterà in anteprima un estratto del docufilm “Stones in Lucca”, realizzato appositamente per la manifestazione. Insieme a lei, il montatore Giogiò Franchini e l’editor Leonardo Rizzi ci parleranno di come e quanto la sintesi influisca nella realizzazione di una produzione cinematografica. Durante la serata verranno proiettati anche i cortometraggi “Koala” e “Stella amore”.

La conferenza mattutina è riservata agli studenti. Tutti gli appuntamenti di domani sono a ingresso libero e gratuito. Per info sul programma www.dilloinsintesi.it .