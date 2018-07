‘Dillo in sintesi’ premia Lilli Gruber e Paolo Pagliaro in un’affollata Sala Ademollo [foto]

LUCCA – Il primo grande caldo non ha fermato il folto pubblico che ieri (sabato 30 giugno) si è dato appuntamento in Sala Ademollo e Sala Maria Luisa a Palazzo Ducale per assistere alla cerimonia di consegna del premio televisivo “Teledico in sintesi” che in questa sua prima edizione è stato assegnato a Lilli Gruber e Paolo Pagliaro, autori della trasmissione di approfondimento “Otto e mezzo”, in onda dal lunedì al sabato su La7.

Circa 200 le persone che – assieme al sindaco Tambellini e altre autorità cittadine – hanno accolto con entusiasmo i due ospiti dell’associazione “Dillo in sintesi”, intorno ai quali è stato costruito un evento che dopo la cerimonia di premiazione prevedeva un dibattito su giornalismo (non solo televisivo) e comunicazione. Il tutto chiaramente declinato sui temi della sintesi e della brevità.

«È un onore per me ricevere questo riconoscimento che premia il nostro quotidiano lavoro di ricerca della sostanza delle cose e che ci pare abbia davvero a che fare con la sintesi», ha affermato Lilli Gruber, premiata dal presidente della giuria Giorgio Simonelli (critico televisivo, ospite e collaboratore della nota trasmissione di Rai3 TV Talk). «E il piacere di ricevere questo premio – ha continuato Gruber – è doppio perché è la prima volta che ottengo un riconoscimento assieme all’amico e collega Paolo Pagliaro, con il quale da 10 anni collaboro nella redazione di Otto e mezzo».

Volto forse meno noto al pubblico televisivo, quello di Pagliaro, una delle più note firme del giornalismo italiano che all’interno del programma cura la rubrica “Il punto” in cui, in poco meno di due minuti, condensa la sua lettura (talvolta sorprendentemente “laterale” e sempre stringente) del tema trattato.

Premiato da Alessandro Sesti, presidente dell’associazione “Dillo in sintesi”, Paolo Pagliaro nel suo intervento ha subito focalizzato la riflessione sulla brevità in televisione e nel giornalismo. «Viviamo in una stagione in cui la comunicazione è assolutamente sincopata e in cui il tempo è scandito dal parossismo dei social a cui è affidata addirittura la comunicazione istituzionale. Chi fa giornalismo – ha affermato – ha bisogno più che mai di un tempo più “disteso”, utile per decriptare messaggi talvolta troppo asciutti e necessario per approfondire le questioni, in modo da poter fare una vera sintesi degli argomenti. “Festina lente” (affrettati lentamente, ndr), a mio avviso, dovrebbe essere il motto del giornalismo oggi».

Dopo la premiazione, alla quale hanno preso parte anche il sindaco Tambellini, il presidente della Fondazione CaRiLucca Bertocchini e il consigliere provinciale Lucio Pagliaro, il pomeriggio – condotto magistralmente dal giornalista Sirio Del Grande – è proseguito con un interessante talk show che ha visto protagonista la giuria del premio, composta da Aldo Vitali, direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Daniela Marcheschi, critico letterario e antropologa delle arti, Nanni Del Becchi, giornalista e critico televisivo de Il Fatto Quotidiano, e il presidente Giorgio Simonelli. Ad arricchire la conversazione, che si è dipanata con ritmo e anche una certa informalità, contributi video tratti da “Otto e mezzo” e gli interventi dell’attore Marco Brinzi che ha letto alcuni brani dedicati alla sintesi e al giornalismo.

Oltre alla targa di riconoscimento da parte di “Dillo in sintesi”, Gruber e Pagliaro hanno ricevuto come premio una fornitura di vino e olio delle colline lucchesi, offerta dalla Fattoria del Teso, sponsor della manifestazione.

«Siamo davvero molto soddisfatti – ha commentato Alessandro Sesti, ideatore della manifestazione e presidente dell’associazione “Dillo in sintesi” -. La presenza di Gruber e Pagliaro ci onora profondamente e ci ripaga del grande lavoro che abbiamo portato avanti in questi pochi anni di attività. Il nostro auspicio è che il “Festival delle brevità intelligenti” e il premio “Teledico in sintesi” possano continuare a contribuire alla crescita culturale della nostra città, fornendo spunti di riflessione stimolanti».

Un auspicio che sembra poter contare su un appoggio ancora più convinto del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, stando alle parole di apprezzamento che ieri pomeriggio il sindaco Tambellini e il presidente Bertocchini hanno rivolto pubblicamente agli organizzatori e alla manifestazione.

[Foto: Ufficio Stampa]