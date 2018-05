“Di notte tutti i ciclisti sono neri”: prosegue la campagna sulla sicurezza stradale del Comune di Capannori

CAPANNORI – Prosegue la campagna sulla sicurezza stradale fortemente voluta dal sindaco di Capannori Luca Menesini. Campagna che si articola su tre concetti chiave che possono causare incidenti stradali: il primo è la distrazione; il secondo è l’utilizzo di mezzi poco visibili; il terzo è la velocità.

Dopo l’affissione del primo manifesto che ritrae una persona al volante della sua auto che chatta con qualcuno su Whatsapp e un messaggio chiaro che affianca questo comportamento: ‘scemo chi legge’ da domani sul territorio comunale comparirà il secondo manifesto della campagna che promuove la sicurezza stradale attraverso l’educazione al rispetto delle regole del codice della strada.

Su questo manifesto c’è un ciclista su uno sfondo blu scuro, come la notte, con la scritta “Di notte tutti i ciclisti sono neri”, proprio con l’obiettivo di ricordare l’importanza di utilizzare il giacchetto catarifrangente, soprattutto se la bicicletta con cui uno si muove non è dotata di tutti i dispositivi di segnalazione presenza.

Successivamente negli spazi pubblici del Comune sarà affisso il terzo manifesto che riporta una persona al volante con il pino dell’Arbre Magique attaccato allo specchietto, dal quale si vedono gli alberi che costeggiano la strada che l’auto sta percorrendo. Accanto a questa immagine la scritta: “Non correre: salva un albero”, che è un modo diverso per dire di rispettare i limiti di velocità per salvare la propria vita e la vita degli

«E’ con soddisfazione che stiamo portando avanti questa campagna che traduce in modo efficace messaggi importanti che tutti noi dobbiamo avere in mente quando ci mettiamo alla guida di un auto, di una bicicletta e anche quando ci spostiamo a piedi – dice il sindaco Menesini –. Il tema della sicurezza stradale è un tema per noi prioritario e per questo stiamo cercando di sensibilizzare la cittadinanza a tenere comportamenti corretti sulle strade a tutela dell’incolumità di tutti. Questi manifesti sono solo l’inizio di una campagna sulla sicurezza stradale che intendiamo portare avanti con un percorso di partecipazione civica. Essendo convinto che l’educazione stradale debba essere trasmessa alle nuove generazioni ritengo significativi i corsi che la polizia municipale sta realizzando nelle scuole di Capannori per formare cittadini consapevoli dell’importanza del rispetto delle regole della strada».

L’amministrazione comunale sta infatti parallelamente portando avanti corsi di educazione stradale nelle scuole realizzati dalla polizia municipale che coinvolgono circa 300 studenti delle scuole primarie.

Si tratta di lezioni teoriche con cui vengono spiegate ai più piccoli, anche con la proiezione di filmati a cartone animato, le principali regole del codice della strada, il significato dei cartelli e della segnaletica stradale, l’importanza dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e quali sono i comportamenti corretti che pedoni e ciclisti devono tenere sulla strada. Le scuole coinvolte nel progetto sono le primarie di Marlia, Capannori, Pieve San Paolo, San Ginese, Camigliano, Segromigno in Monte, Segromgino in Piano e Gragnano.

Il progetto di educazione stradale prevede alcune giornate conclusive in programma il 28, 29 e 30 maggio e il e 1 giugno durante la quale gli studenti parteciperanno al ‘Campo Scuola’, un percorso stradale organizzato all’interno del Mercato di Marlia, dove affronteranno un vero percorso stradale con segnaletica verticale e orizzontale e dove potranno verificare la loro abilità di ciclisti e pedoni e ottenere un ‘patentino’ personale con foto e dati anagrafici in ricordo di questa esperienza.