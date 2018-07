‘Di Mercoledì’: a Villa Argentina si presenta ‘Pillole di libertà’ di Maurizio Vaccaro

VIAREGGIO – Un nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna “Di mercoledì” a Villa Argentina con la presentazione del libro “Pillole di libertà” di Maurizio Vaccaro (Pezzini Editore).

Il testo rappresenta una riflessione sulla politica, sulle formazioni sociali, sul mondo dell’associazionismo e delle istituzioni, una riflessione appunto “in libertà” senza vincoli di appartenenza o di militanza, senza intenti promozionali.

Maurizio Vaccaro è nato a Roma nel settembre 1947; laureato a Pisa in Giurisprudenza nel 1970, è da sempre attento al Diritto Costituzionale.

Ha lavorato nelle Associazioni di Categoria aderenti a Confindustria. In queste diverse sedi si è prima occupato di relazioni sindacali e di problemi del lavoro. Ha successivamente gestito, con crescenti responsabilità dirigenziali, i temi delle politiche per l’impresa e del commercio internazionale presso l’Unione Europea.

Ha infine utilizzato queste esperienze in significativi ruoli nelle relazioni esterne e istituzionali.

Per informazioni: tel. 0584 1647600