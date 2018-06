Di cuore, di testa, di pancia. Prima serata a tema in Piazzetta Sant’Andrea

LUCCA -Venerdì 22 giugno, anche gli esercenti che si affacciano sulla Piazzetta Sant’Andrea (la casa editrice Maria Pacini Fazzi, il wine bar Baccanale, il ristorante Allosteria e il bed & breakfast La Romea) in occasione dell’iniziativa “L’Arcobaleno d’Estate” promossa dalla Confcommercio e dal Comune di Lucca, e prevista per le serate di giovedì 21 e venerdì 22 giugno 2018, aderiscono all’iniziativa e propongono la prima di una serie di serate a tema: l’occasione è la doppia presentazione dei libri Di Testa, di Cuore, di Pancia – Viaggio tra sensazioni e sapori scritto a quattro mani dagli autori Stefania e Riccardo con copertina del disegnatore Pierfrancesco Buonomo, edito da Pacini Fazzi e #Mondoristorante di Luca Farinotti (edizioni Clandestine) alla presenza degli autori.

Cultura e gusto saranno quindi i veri protagonisti dell’atmosfera di Piazzetta Sant’Andrea, sede della storica casa editrice Maria Pacini Fazzi che aderirà all’iniziativa in collaborazione con i gestori del wine bar Baccanale, Allosteria e il B&B la Romea per dare vita a una vivace sinergia grazie all’unione tra la passione e l’impegno per la diffusione della cultura con la piacevolezza dello stare in compagnia mangiando e bevendo all’insegna del buon gusto. Si inizia alle 17,30 nella sede dell’editore con la doppia presentazione dei volumi (ingresso libero e gratuito) introdotta dall’Assessora alle attività produttive del Comune di Lucca Valentina Mercanti, per proseguire con le degustazioni presso il Baccanale e la Cena All’osteria che per la serata hanno preparato menu con offerte speciali.

Di Testa, di Cuore, di Pancia – Viaggio tra sensazioni e sapori che esce proprio venerdì 22, è molto più di una raccolta di ricette, ma una vera e propria dichiarazione d’amore all’arte culinaria, una collezione di tesori che svelano il meglio di due universi destinati a influenzarsi a vicenda, quello di una chef e di un barman che si sono conosciuti quasi per caso e hanno iniziato a collaborare fianco e fianco con un preciso obiettivo in mente: quello di sperimentare sempre per trasformare le loro creazioni in un viaggio sensoriale unico e coinvolgente alla scoperta di un’alchimia di sensazioni in cui ragione, amore e istinto possano raggiungere l’equilibrio perfetto per l’appagamento del palato e dello spirito.