Di blogging si vive. Come? Lo insegna Silvia Ceriegi a Viareggio

VIAREGGIO – Sono provenienti sia dalla Toscana che da fuori regione i blogger che arriveranno a Viareggio venerdì 20 aprile e che, per due giorni, seguiranno all’Hotel Palace le lezioni ed i consigli di Silvia Ceriegi, pisana, autrice del blog Trippando e del libro Pillole di Blogging, che ormai da tempo si occupa di formazione in ambito web.

I blogger impareranno come rendere professionali i loro blog, lavorando sull’aspetto estetico e sulle pagine fondamentali dello stesso e creando un media kit che raccolga i dati da presentare alle aziende. Un ampio spazio sarà dedicato alle varie possibilità di monetizzazione, perché – spiega la Ceriegi – un blogger è un influencer a 360 gradi, capace di veicolare l’attenzione del proprio pubblico e di creare movimento e consensi attorno a ciò di cui scrive. L’attività di un blogger –prosegue la Ceriegi – non è soltanto scrittura, ma anche partecipazione attiva ad eventi e creazione su misura di progetti mediatici.

Silvia Ceriegi ha fondato per gioco il suo blog Trippando nell’estate 2011 e dopo sei anni da appassionata e semi professionista ha lasciato il suo impiego a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione per dedicarsi completamente al blog e alle attività correlate, tra cui i corsi, per formare nuovi blogger capaci di integrarsi rapidamente nel mondo del web. Il corso sulla monetizzazione, ormai alla quarta edizione, è un cavallo di battaglia della Ceriegi, prima in Italia a fare formazione su un tema così delicato e sempre aggiornata sulle novità, le tendenze e le esigenze del web.

Per avere altre informazioni sul corso e per iscriversi si può contattare Silvia Ceriegi per telefono (328.0161268) o per email (silviaceriegi@nullgmail.com oppure silvia@nulltrippando.it) o consultare il sito web https://www.trippando.it/corsi-monetizzazione-per-blogger-toscana-aprile-2018/