DESCO 2018 : sconto del 10% a chi prenota entro il 15 giugno

LUCCA – C’è tempo fino a venerdì 15 giugno per usufruire dello sconto del 10% sul costo di partecipazione come espositore a Il Desco 2018, in programma nei giorni 30 novembre, 1, 2 , 7, 8 e 9 dicembre 2018 nei chiostri e nelle sale del primo piano del Real Collegio a Lucca.

La manifestazione Il Desco, nell’anno del cibo italiano, si rinnova e sarà caratterizzata dalla presenza delle produzioni tipiche tradizionali provenienti da tutto il territorio italiano, dei prodotti bio, ovvero che rispettano un modello di produzione più consono alla salvaguardia della salute e dell’ambiente, e dei prodotti dell’arte della tavola, prodotti di produzioni artigiane capaci di offrire splendide apparecchiature, decori, arredi e quant’altro accompagnano l’esperienza del mangiare rendendola un momento di piacevole soddisfazione anche tattile e visiva.

Un ritorno alle origine della manifestazione riunendo tutto ciò che ruota intorno al desco

.

Fino al 31 luglio 2018 è possibile comunque prenotare uno stand per Il Desco 2018. Per agevolare gli espositori è previsto la possibilità di prenotare gli spazi sia per uno che per entrambi i fine settimana, di partecipare collettivamente con Associazioni di Categoria, Consorzi e Reti di impresa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Promozione Interna ed Estera (0583 976.660 / .604 / .403 – promozione@nulllu.camcom.it ) o consultare il sito www.ildesco.eu