Deraco e la Cluster volano in sud America per l’International Opera Composition Course “Giacomo Puccini”

LUCCA – L’associazione Cluster di musica contemporanea sta allargando notevolmente i confini internazionali, dato che dal primo all’otto giugno organizzerà ad Asuncion, capitale del Paraguay, l’International Opera Composition Course “Giacomo Puccini” tenuto dal suo direttore artistico Girolamo Deraco. Nei giorni della sua permanenza ad Asunción, Deraco oltre al corso terrà anche una conferenza intitolata “Rossini e Puccini a confronto” presso l’Auditorium della Biblioteca del Congreso Nacional, organizzata dalla Ambasciata d´Italia in Paraguay.

Subito dopo il Maestro Deraco volerà in Argentina dove, nell’Università Nazionale delle Arti di Buenos Aires, terrà una Master di composizione sull’opera italiana organizzata in collaborazione con la Cluster. La richiesta paraguayana è arrivata tramite il Centro Culturale della Repubblica del Paraguay “El Cabildo” e su richiesta dell’Orchestra Sinfonica del Congresso Nazionale del Paraguay (il nostro Parlamento), oltre che delle Ambasciate Italiane e Messicane in Paraguay. Una sinergia alla quale hanno dato la loro collaborazione sia la Fondazione Giacomo Puccini che il Club Unesco di Lucca, dando all’evento un carattere internazionale di grande prestigio.

Il corso, come quello organizzato dalla Cluster lo scorso luglio nella nostra città, esplorerà in profondità tutte le tecniche compositive utilizzate nell’opera lirica contemporanea, concentrandosi sulla tradizione italiana e sullo sviluppo contemporaneo del genere, partendo dal principio che l’opera lirica è nata in Italia. Sulla base del successo raggiunto dal corso del luglio scorso, Girolamo Deraco è stato chiamato già due volte in Messico (ottobre 2017 e febbraio u.s.) dove a Monterrey ha tenuto le sue lezioni di composizione d’opera con numerosi allievi del Centro America. Da evidenziare che giovedì 31 maggio nell’Auditorium della Banca Centrale del Paraguay, durante la premiazione del Primer Concurso Internacional de Composición Sinfónica della OSIC, l’Orchestra Sinfonica del Congresso Nazionale del Paraguay diretta dal Maestro Diego Sánchez Haase terrà un concerto dal titolo “Musica Secolo XXI” dove verranno eseguiti in prima mondiale brani dei compositori lucchesi Francesco Cipriano e Girolamo Deraco, oltre ai brani vincitori del concorso sinfonico. Questo concerto gode della collaborazione con le Ambasciate d’Italia, Messico e USA.