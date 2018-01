Denunciato infermiere in servizio al ‘Versilia’ per aver rubato ricette e nomi di pazienti

VIAREGGIO – Un infermiere di Viareggio è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia per i reati di furto aggravato, falso ideologico, accesso abusivo a sistema informatico e truffa aggravata.

L’indagine, svolta dal Commissariato di Viareggio, è nata dalla denuncia di un medico che aveva constatato il furto di un non meglio precisato numero di moduli in bianco dal suo personale ricettario medico, che teneva custodito in ambulatorio.

Gli investigatori hanno ‘seguito’ le ricette fino alla farmacia dove erano state presentate e che, a sua volta, aveva notato alcune cose che non tornavano sulle prescrizioni, tutte presentate dalla stessa persona ma a nome di pazienti diversi.

Sono così scattati gli accertamenti, che hanno coinvolto anche gli uomini del Commissariato in servizio all’Ospedale ‘Versilia’, grazie ai quali è stato possibile ricostruire l’accaduto e, alla fine, individuare il responsabile.

L’infermiere prima ha rubato le ricette – che si trovavano custodite in un cassetto dell’ufficio del medico – poi le falsificava, intestandole a pazienti i cui nomi venivano presi – indebitamente – dai database ospedalieri. Poi mettendo il timbro del medico, si è procurato un costoso medicinale spray nelle farmacie versiliesi.

La perquisizione effettuata dalla polizia ha fatto scoprire nella borsa dell’infermiere alcune ricette del medico ancora non utilizzate. In casa, invece, sono stati trovati i flaconi dello spray medicinale, alcuni intatti altri già esauriti e gettati via.

L’uomo, quindi, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e adesso dovrà rispondere dei reati che gli sono stati imputati.