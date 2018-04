Dentro e fuori il contemporaneo: 20 anni di passi: Fuoricentro Danza festeggia nella giornata mondiale della danza

LUCCA – Performances, improvvisazioni, musica e spettacoli per guidare il pubblico in 20 anni di passi dentro e fuori il contemporaneo. Così il centro culturale Fuoricentro festeggia, domenica 29 aprile al Real Collegio di Lucca nella Giornata Internazionale della Danza promossa dall’International Dance Council dell’UNESCO, il lungo percorso fatto fin qui, che ha portato diversi allievi e allieve a lavorare nel mondo della danza anche a livello europeo.

“Abbiamo voluto creare un momento per ritrovarsi tutti insieme – spiega Elisabetta Fiorini, che nel 1997 insieme ad Angelo Biondi ha dato vita al centro di formazione, produzione e divulgazione per le arti dello spettacolo che ha sede in via Nottolini a San Concordio -. Allievi e insegnanti di oggi, ex allievi ed ex insegnanti, amici, artisti, musicisti, piccoli e grandi che hanno contribuito alla crescita del nostro centro: una grande famiglia si riunirà al Real Collegio per raccontare al pubblico che vorrà entrare ‘dietro le quinte’ del nostro spettacolo il nostro lavoro e la bellezza della danza”.

Non solo danza ma anche giochi e momenti di dialogo fra musica e movimento. Il programma prevede due percorsi guidati, uno con inizio alle 15 e uno alle 16,30, in cui il pubblico sarà accompagnato attraverso venti anni di ricordi, immagini, colori, suoni e passi tra gli scatti di Michele Rossetti, installazioni video, improvvisazioni di danza e musica dal vivo con la big band del liceo musicale Passaglia, oggetti di scena degli spettacoli (con la possibilità di usarli per scattarsi selfies), percorsi di danza nei quali il pubblico dovrà passare e muoversi tra i danzatori, giochi.

Alle 18,30 si terrà invece il primo spettacolo, che sarà replicato la sera alle 20,45: in scena un alternarsi di soli, duetti, coreografie nuove e anche riprese di coreografie passate, con il supporto di video.

La serata si concluderà con una grande festa con musica dal vivo grazie al trio Three big Noi(s)es.

Info e prenotazioni: Fuoricentro 0583 580342/ 3408925831, via Nottolini 43 Lucca, Facebook: @fuoricentro.danza.