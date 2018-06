Del Greco (Pd): ‘La qualità della proposta del Giglio fa aumentare il numero degli abbonati’

LUCCA – Cultura e amore per la tradizione sono pilastri fondamentali della nostra città che vede il calendario degli eventi del Teatro del Giglio ogni anno sempre più ricco di novità.

La tradizione musicale lucchese coinvolge gruppi di persone, è collettiva e sociale per sua stessa natura; perche’ suscita emozioni e consapevolezza dell’individuo in una realtà come la nostra che da sempre giova di una lunga tradizione musicale, che stiamo custodendo, garantendo una migliore qualità degli spettacoli.

Basti pensare alla collaborazione che è nata in questi ultimi anni con il Teatro Lirico di Cagliari, con cui è stata cooprodotta, insieme all’NY city opera e all’Opera caroline l’Opera pucciniana la fanciulla del West andata in scena Lucca nello scorso mese di novembre e madamme Butterfly, basti pensare ai sempre più stretti rapporti con il Maggio musicale fiorentino che hanno portato, fra l’altro, a far sì che gli spettatori del Giglio potessero godere di prezzi vantaggiosi per poter assistere alle rappresentazioni teatrali al maggio musicale fiorentino.

Un miglioramento nella qualità degli spettacoli non poteva far altro che aumentare il numero degli abbonati (che ormai ha superato quota 1000 abbonati) e più in generale dei frequentatori del teatro stesso, che vede molti giovani appassionarsi e avvicinarsi sempre più al mondo del teatro.

Un teatro sempre più in crescita e attrattivo, un calendario eventi e delle collaborazioni importanti con le scuole lucchesi e con l’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini che da sempre da lustro alla nostra città.

Il nostro teatro di tradizione continua a promuovere il brand ‘Lucca nel mondo’, questa è la giusta strada da percorrere.

Silvia Del Greco

Consigliera Pd Lucca