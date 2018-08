Del Greco (Pd): ‘Il Comune di Lucca monitori la situazione delle scuole di Lucca per i vaccini’

LUCCA – Durante il consiglio comunale ho raccomandato al Sindaco e alla Giunta di monitorare la situazione al rientro in classe dei bambini, con la legge Lorenzin cristallizzata in materia di vaccini, per questo anno ancora in vigore, e alla luce della modifica introdotta dalla circolare Grillo-Bussetti che consente di portare un’autocertificazione al posto del certificato vaccinale rilasciato dalla Asl.

Il rinvio dell’obbligo vaccinale inserito nel milleproroghe, come tutti abbiamo avuto occasione di leggere, sarà effettivo per il suono della campanella di quest’anno. Importante sarà seguire e monitorare il percorso scelto per i bambini immunodepressi da inserire in classi di soli vaccinati (una strada che peraltro non può risultare efficace ad evitare contatti nei luoghi in comune come bagni e mense). Pur continuando a confidare in un ravvedimento del Governo su una materia tanto delicata, raccomando all’amministrazione comunale di seguire tutto l’iter che si sta avviando alla conclusione, prevista ormai per settembre, con il passaggio alla Camera del provvedimento e di supervisionare e recare la massima attenzione di concerto con Asl e dirigenti scolastici alle situazioni di maggiore fragilità, in modo da evitare che le scelte di alcuni possano portare danno ai bambini più deboli.

Silvia Del Greco

Consigliera PD Comune di Lucca