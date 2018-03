Del Ghingaro: ‘Viareggio Cup: un torneo che da 70 anni appartiene alla città’

VIAREGGIO – «Viareggio in questi giorni tutta si tinge di viola», così ha esordito il sindaco Giorgio Del Ghingaro alla presentazione della 70esima edizione della Viareggio Cup: il ricordo sentito è per Davide Astori, il capitano della Fiorentina recentemente scomparso «La città intera si stringe alla famiglia – ha detto il primo cittadino – e alla società sportiva che in queste ore stanno passando momenti drammatici».

Riguardo alla Viareggio Cup il sindaco ha sottolineato l’importanza sportiva della manifestazione ma anche il volano di promozione turistica che ne deriva: «Viareggio sarà sotto i riflettori per molti giorni e si deve presentare compatta e unita intorno ad un evento che è tra i più importanti che la città esprime durante l’anno».

«Il torneo di Viareggio appartiene alla storia della città – ha continuato il sindaco -: 40 squadre per 5 continenti, si gioca in quattro regioni e 20 località. Dai campi più importanti a quelli di periferia che tanti ragazzi, io per primo, abbiamo frequentato. Da lì nasce lo sport che accomuna, che fa crescere».

Per Del Ghingaro: «I 70 anni sono un traguardo importante, la manifestazione ha accumulato esperienza è divenuta un pilastro per il calcio giovanile nazionale e internazionale. Molte cose sono cambiate ma i valori che il torneo propone sono rimasti inalterati».

Il primo cittadino chiude ringraziando tutti coloro che lavorano per organizzare la manifestazione, chi lavorerà durante la partite, ringrazio i calciatori, le società. «Ringrazio infine, chi ogni anno riesce a proporre elementi innovativi a un torneo che anziano è solo nell’età ma non nell’offerta sportiva. E vinca il migliore».