Del Ghingaro taglia tutte le polemiche: ‘Non intendiamo chiudere la Casa delle Donne’

VIAREGGIO – «Nessuno di questa Amministrazione ha mai pensato di chiudere la Casa delle Donne ma solo di spostare le attività dell’associazione in un immobile diverso» lo ha dichiarato il sindaco Giorgio Del Ghingaro in merito alle polemiche riguardo la messa in vendita dell’immobile di proprietà comunale attualmente sede dell’associazione.

«L’attuale sede, che l’associazione occupa da anni (giustamente a titolo gratuito) verrà messa in vendita e l’eventuale ricavato porterà risorse alle casse comunali – continua il primo cittadino -. Tuttavia, l’attività della Casa delle Donne non solo è di primaria importanza per l’Amministrazione ma crediamo che vada di concerto, ulteriormente sviluppata, mantenendo i servizi in essere e aggiungendone altri».

Del Ghingaro sottolinea che così come è già stato detto alle responsabili: «l’amministrazione si è attivata da tempo per trovare una nuova sede adatta sia per logistica che per caratteristiche strutturali. Insieme verificheremo le necessità e valuteremo le proposte. Nessuna chiusura della Casa delle donne, anzi: vogliamo dotare l’associazione di un immobile che sia bello, moderno e funzionale».