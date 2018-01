Del Ghingaro presidente della Conferenza dei Sindaci della Versilia

FORTE DEI MARMI – Un clima di ritrovata fiducia e collaborazione: questo è quanto ha riscontrato il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, alla Conferenza dei sindaci della Versilia che si è svolta a Lido di Camaiore e che ha visto la partecipazione di tutti i primi cittadini e del commissario prefettizio di Pietrasanta Priolo e che ha portato all’elezione di Giorgio Del Ghingaro a presidente della Conferenza dei sindaci della Versilia.

«Anche se non sono mancati momenti di chiaro confronto e aperta dialettica – dice Murzi – i presenti, all’unanimità, hanno convenuto che, vista la candidatura del sindaco di Viareggio in quanto rappresentante del Comune più popoloso, e valutati positivamente, per quanto mi riguarda, i suoi impegni programmatici, di eleggere Giorgio Del Ghingaro quale presidente della Conferenza dei sindaci, affidando a lui l’incarico e l’onere di coordinare l’attività della stessa Conferenza».

Nel corso della discussione sono stati affrontati anche temi che hanno interessato tutti i comuni sui quali gli amministratori hanno riaffermato la volontà di trovare soluzione al problema delle pendenze verso il Consorzio Ambiente Versilia.

Del Ghingaro, a tal proposito, ha ribadito «la piena volontà di farsi carico, con le modalità possibili e le necessità temporali derivanti dagli atti, della quota di spettanza del Comune di Viareggio nell’ambito del Consorzio Ambiente Versilia».

Murzi coglie l’occasione per ribadire «la mia assoluta soddisfazione per il clima in cui l’incontro si è tenuto e per il risultato ottenuto. Garantisco inoltre a Giorgio Del Ghingaro la mia piena e totale collaborazione nel difficile compito che lo attende, consapevole che soltanto una comunione di intenti e la reciproca fiducia fra tutte le amministrazioni versiliesi, può’ condurre alla risoluzione dei molteplici problemi che ci assillano».