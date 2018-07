Del Ghingaro incontra i rappresentanti di Forza Italia: ‘Sui macroprogetti ci deve essere condivisione con tutte le forze politiche’

VIAREGGIO – Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha incontrato questa mattina i rappresentanti di Forza Italia di Viareggio: presenti all’incontro Marco Dondolini, coordinatore di Forza Italia Viareggio, Roberto Bucciarelli, Athos Pastechi e il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Santini. Sul tavolo le questioni intorno alle quali si svilupperanno le politiche di governo della città da qui a due anni.

Prima di tutto il Regolamento Urbanistico che arriverà in consiglio Comunale nei prossimi giorni, poi la via del Mare, per la quale la Regione ha recentemente finanziato lo studio di fattibilità.

Ma anche il Parco, sul quale pende la volontà di uscita espressa dal Consiglio comunale: quindi la questione delle aree contigue, i lavori per la messa in sicurezza della Pineta, una rappresentanza di Viareggio all’interno degli organi di governo.

Infine i lavori, con il piano straordinario per Torre del Lago, la terrazza della Repubblica, il mercato di Piazza Cavour e il rifacimento delle piazze Mazzini e Puccini.

«Ora che Viareggio è meno stretta dai legami del dissesto sono pronti a partire molti progetti che hanno la possibilità di cambiare il volto della città – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -: su questi macrotemi è importante il confronto con tutte le forze politiche, minoranza compresa. Un percorso amministrativo che deve essere inclusivo e rappresentativo: come abbiamo sempre detto, siamo aperti ad accogliere le proposte che riterremo valide, discutere punti di vista, ragionare su ogni elemento degno di attenzione. Bene quindi il colloquio di oggi con Forza Italia e con il suo rappresentante in Consiglio comunale: al di là degli steccati e delle appartenenze politiche – aggiunge il primo cittadino -, dobbiamo lavorare per il bene della città, ognuno con la propria individualità e il proprio percorso politico alle spalle. Sfruttare le differenze per avere punti di vista nuovi sul mondo: questo abbiamo sempre fatto, fin dalla primissima riunione delle nostre liste civiche. Questo intendiamo fare anche adesso – conclude il sindaco Del Ghingaro – avendo come obiettivo Viareggio e il suo futuro».