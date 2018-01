Del Dotto: “l’efficiamento della rete idrica venga prima dell’autostrada dell’acqua”

CAMAIORE – “Priorità alla manutenzione della rete esistente” questa la richiesta che il Sindaco Del Dotto fa a Gaia s.p.a. e alla Regione Toscana in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali.

«È cronaca di questi giorni – commenta il Sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto – il progetto dell’Autorità Idrica Toscana di un sistema integrato per l’approvvigionamento idropotabile del litorale apuo-versiliese e del sistema Lucca-Pisa- Livorno con la conseguente razionalizzazione dell’uso delle risorse del Serchio, del Magra e del bacino delle Alpi Apuane. Questo investimento ribattezzato più semplicemente “autostrada dell’acqua” prevede la realizzazione di un “tubone” che da Carrara arriva a Massarosa per poi proseguire fino a Livorno, un’infrastruttura lunga 70 km dal costo monstre di 150 milioni di euro. E la cifra si riferisce soltanto a una prima stima. Se si possono condividere gli scopi – è evidente che l’approvigionamento idrico presenta in particolare in estate estese criticità – si può discutere degli strumenti che vengono messi in campo per la risoluzione del problema. La priorità deve essere l’efficientamento della rete visto che, dati alla mano, si parla di una percentuale di dispersione a causa di perdite occulte tra il 30 e il 40%. Quando avremo riportato questa percentuale a un livello accettabile – e per farlo ci vogliono investimenti cospicui – allora potremo pensare a mirabolanti progetti milionari».