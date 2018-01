Del Dotto chiede la riduzione in bolletta per gli abitanti di Nocchi, Marignana e Pieve

CAMAIORE – “Anche oggi dobbiamo registrare l’ennesimo guasto alla tubazione che passa sotto la SP1 Francigena e che serve le zone di Nocchi, Marignana e Pieve – le parole del Sindaco – Inseriremo urgentemente la questione all’ordine del giorno della riunione che avremo martedì con i vertici di Gaia. Non è più tollerabile, per l’Amministrazione e per tutti i cittadini, una tale miopia d’azione.

I progetti ci sono, si aprano i cantieri perché non c’è più tempo. In questo clima gli utenti sentono parlare di opere faraoniche come il “tubone” e poi in casa propria si vedono fornire un servizio a singhiozzo. Non si comprende, e me ne rammarico, che l’assoluta priorità in questa fase è investire su una rete che fa letteralmente acqua da tutte le parti. Sono intervenuto il primo giorno del 2018 sulla stessa questione, ma probabilmente è ora di farsi sentire in modo più incisivo. A Gaia chiedo sin da subito una “riduzione per disagi” da inserire in bolletta a tutti gli utenti della zona malservita”.