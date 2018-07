Decoro: rifioriscono le aiuole di Tonfano, via Versilia si rifà il look

VERSILIA – Rifioriscono le aiuole di via Versilia. Il centro commerciale di Tonfano si rifà il look per rendere la passeggiata e lo shopping di residenti e turisti più piacevole. Si tratta di un primo piccolo intervento per migliorare il decoro, l’immagine e l’impatto visivo del principale polmone commerciale della Marina. Quasi completata la piantumazione di centinaia di esemplari di sunpatiens, una particolare varietà di fiore molto colorata tollerante e resistente al sole donata alla neo amministrazione comunale di Giovannetti dall’azienda agricola torrelaghese del Re del Peperoncino, Marco Carmazzi.

A visionare personalmente l’intervento, accolto molto positivamente dai commercianti e turisti, è arrivato il primo cittadino, Alberto Giovannetti e dal Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi. “Faremo tutto il possibile per rendere non solo Tonfano ma tutte le frazioni più belle, accoglienti, sicure. La nostra, vista anche la tempistica dall’insediamento che è coincisa con l’avvio della stagione estiva, è una corsa contro il tempo per far trovare la nostra costa e la nostra città nelle migliori condizioni possibili. I fiori e l’arredo urbano sono elementi di decoro molto importanti nei confronti dei quali saremo sempre molto attenti”. Giovannetti ringrazia l’imprenditore: “in questo modo valorizziamo i fiori delle aziende della Versilia e allo stesso tempo miglioriamo la nostra proposta turistica”. Il sindaco ha effettuato anche un sopralluogo in Piazza America: “riqualificheremo, con piccole azioni immediate, anche l’area del parcheggio e dei marciapiedi che cingono l’ex Incanto”.

