Debora Vezzani in concerto alla chiesa parrocchiale di Capannori

CAPANNORI – Mercoledì 13 giugno alle ore 21:00, la chiesa parrocchiale di Capannori (Lucca) sarà tappa del Come un prodigio tour, ciclo di concerti della cantautrice emiliana Debora Vezzani, ingresso libero.

Molto apprezzata nell’ambito della musica moderna cristiana, Debora racconterà il suo percorso di vita e fede intervallando la narrazione con alcuni dei suoi brani più famosi come “Inno all’amore” e “Come un prodigio”.

Diplomata al CET di Mogol come compositrice di musica pop e cantante, vince diversi concorsi nazionali ed è premiata da Mogol, Mario Lavezzi, Mara Maionchi, Andrea Mingardi. Nel 2009 partecipa a Sanremolab arrivando tra i 15 finalisti. Vive di musica ma qualcosa in lei non va. Dopo varie vicissitudini, le viene chiesto da un’amica di musicare il salmo 139 in occasione delle nozze. Debora accetta e per comporre la melodia passa giornate intere a meditare sulle parole: “Sei Tu che mi hai tessuto nel grembo di mia madre e mi hai fatto come un prodigio”. Debora rilegge così gli eventi della sua vita, anche quelli dolorosi, alla luce di un disegno di amore che l’ha condotta a trovare la vera felicità in Dio.

Oggi Debora, dopo essersi sposata con Jury, tratta tematiche profonde e cristiane con un linguaggio e un sound moderni, vive della sua musica anche grazie al successo di “L’amore vincerà” scritto per la vincitrice del talent show “The Voice” suor Cristina, e gira l’Italia portando la sua testimonianza di fede.

Per info contattare lo staff organizzativo a questo indirizzo mail o al numero 347 9444938.