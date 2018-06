D’armi e bandiere: successo per la seconda giornata di Lucca Medievale [Foto]

LUCCA – Grande successo di pubblico per la seconda giornata di Lucca Medievale. Tantissime persone si sono raccolte per assistere alle esibizioni in programma per questa manifestazione e per immergersi nell’atmosfera medievale creata dei numerosi banchetti di manifattura presenti nel centro storico lucchese.

Tante le opzioni, dalla creazione della ceramica alla lavorazione del metallo, tessitura manuale e tanto ancora.

Le esibizioni dei gruppi storici della Contrada San Paolino e gli acclamatissimi Sbandieratori e Musici Città di Lucca Contrada S.Anna hanno fatto da contorno a questa manifestazione.

Gli sbandieratori di Sant’Anna si sono esibiti nei loro numeri più rappresentativi: singoli, coppie e piccola squadra, acclamati e apprezzati dal numeroso pubblico presente.

Inoltre le quattro contrade del Terziere San Paolino (Granchio, Falcone, Luna e Sirena) si sono sfidate nel 3° Torneo in onore di Santo Francesco, per aggiudicarsi il Palio realizzato dal maestro viareggino Mario Baroni: si è aggiudicato il conteso premio la contrada del Granchio.

Appuntamento al prossimo anno!