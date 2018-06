‘Danza in Villa’: l’appuntamento di giovedì 28 giugno

VIAREGGIO – Giovedì 28 dalle 21 nuovo appuntamento per la rassegna ‘Danza in Villa’ al Teatro di Corte si accenderanno le luci per Let’s Dance di Lucia Gabrielli che presenterà il saggio di danza “Tra fantasia e realtà” le coreografie della serata sono dei maestri: Lucia Gabrielli, Giada Pellegrinetti, Riccardo Caldari e Giovanni Carrino.

Un susseguirsi di balletti dal classico, al modern hip hop e Zumba animeranno in un crerscendo lo spettacolo.

Si ricorda che in tutte le serate del Teatro di Corte è aperta come servizio bar-ristoro “La Limonaia” è possibile prenotare tavoli allo 320.3895809.