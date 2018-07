Damilano presenta “Un attimo di verità” questo venerdì alla Biblioteca Agorà

LUCCA – “Via Fani è stato il luogo del nostro destino. La Dallas italiana, le nostre Twin Towers. Il momento che ha cambiato tutto. Nel 1978, l’anno di mezzo tra il ’68 e l’89. Tra il bianco e nero e il colore. Lo spartiacque di diverse generazioni che cresceranno tra il prima e il dopo: il tutto della politica – gli ideali e il sangue – e il suo nulla.” Il sequestro di Aldo Moro ha segnato la fine di una generazione, la sua morte il tramonto della Repubblica. Marco Damilano ha deciso di tornare a quell’istante, per indagare le traiettorie che, a partire da uno dei capitoli più cupi della storia italiana, si sono dispiegate fino a oggi. Con l’aiuto delle carte personali di Moro, in gran parte conservate nell’archivio privato di Sergio Flamigni e non dallo Stato, e rimaste inedite, getta luce sul punto in cui la drastica interruzione di una stagione politica si incontra con le vicende personali di una generazione, che tra il 16 marzo e il 9 maggio 1978 assiste alla fine di un’epoca. Dopo via Fani, secondo Damilano, comincia la lunga fine della Prima Repubblica. Un racconto autobiografico che attraversa la dissoluzione della Dc, la morte di Berlinguer, la caduta del Muro, Tangentopoli e la latitanza di Craxi in Tunisia, fino all’ultima stagione, inaugurata dalla sua metafora televisiva: il Grande Fratello. Arriva a Berlusconi, a Grillo e a Renzi, i protagonisti di una politica che da orizzonte di senso e di speranza si è fatta narcisismo e nichilismo, cedendo alla paura e alla rabbia.

“Datemi un milione di voti e toglietemi un atomo di verità e io sarò perdente.”

Che cosa ha perso l’Italia con la morte di Moro. Perché i fatti tragici del 1978 spiegano il nostro presente. E il nostro futuro.

Venerdì 20 luglio alle 18 presso la sala conferenza della Biblioteca Civica Agorà di Lucca, piazza dei Servi, il giornalista Marco Damilano presenta “Un atomo di verità”. Aldo Moro e la fine della politica in Italia (Feltrinelli).

Modera Demetrio Brandi. Intervengono il Sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti. L’incontro fa parte della rassegna “Autori all’Agorà” a cura di Biblioteca Agorà e LuccAutori – Premio Racconti nella Rete. Ingresso libero fino ad esaurimento posti