Dura replica del sindaco di Altopascio D’Ambrosio e l’opposizione risponde chiedendo le dimissioni

ALTOPASCIO – «A questo punto è evidente che non basti aver gestito il potere per decenni per comprendere la distinzione tra politica e tecnica. Oppure è proprio per questo motivo, per non aver esercitato questa separazione dei ruoli, che gli altopascesi a giugno 2016 hanno deciso di mandare a casa i soggetti che oggi occupano i banchi dell’opposizione».

Inizia così la risposta che il Sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, invia ai consiglieri di minoranza sulla vicenda It Risorse.

«La citata operazione Alpipan (art.35 L.R. 65/2014) – prosegue D’Ambrosio – è cosa ben diversa dalla pratica IT Risorse. La prima (Alpipan) ha richiesto una conferenza di pianificazione, che prevede, per legge, la presenza dell’amministrazione comunale, anche con tanto di passaggio in consiglio comunale. Per la seconda (It Risorse) è stata invece richiesta, sempre secondo la legge, la conferenza dei servizi, organismo solo ed esclusivamente tecnico, al quale i funzionari comunali inviano pareri, positivi o negativi, sulla base di parametri tecnici.

Percepisco molta confusione in questi consiglieri di minoranza, forse perché abituati, e abbindolati, dagli esempi sbagliati di un ex sindaco geometra a cui i cittadini hanno chiaramente detto di andare a fare un altro mestiere o di occuparsi solo di quello che gli riesce meglio, il geometra appunto.

È ora di finirla con queste bugie – conclude il sindaco della cittadina del Tau -, portate avanti solo per buttare fumo negli occhi alle persone. Difendete la vostra dignità, esercitate le vostre funzioni di minoranza con determinazione, ma con un minimo di onestà intellettuale».

E non si fa attendere la risposta di Insieme per Altopascio: «La sindaca – dice la lista civica in una nota -, dimostrando ancora una volta di non sapere di cosa parla, vuole insegnarci la differenza tra aspetti tecnici ed aspetti politici. La ringraziamo ma tale differenza la conosciamo benissimo».

E proseguono: «In questa vicenda e lo ripetiamo per i cittadini e non per lei o per il vicesindaco Toci che dimostrano di non essere in grado di capire tutto quello che esula dagli ordini del loro partito, ci sono vari aspetti che non tornano. La D’Ambrosio ci vorrebbe convincere, addirittura, che se fosse andata, come suo dovere, alle conferenze dei servizi non sarebbe stata ammessa? Quando erano presenti i rappresentanti della “IT Risorse”. Ci vorrebbe far credere che non poteva opporsi a quella localizzazione? Ripetiamo lo dice la legge ma prima ancora il buon senso».