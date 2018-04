Dall’Osservatorio per la pace la proiezione del film “E ora dove andiamo?”

LUCCA – Mercoledì 2 maggio alle ore 21 alla sala Parrocchiale di Guamo in via Nuova è in programma la proiezione del film ‘E ora dove andiamo? (Francia, Libano, Egitto, Italia, 2011) di Nadine Labaki, promossa dall’Osservatorio per la pace di Capannori in collaborazione con il Comune.

In uno sperduto paesino del Libano, cristiani e musulmani convivono in pace ed armonia grazie ad un isolamento forzato con il resto del paese.

Man mano che le notizie sulle lotte religiose interne al Libano giungono in paese, cominciano a verificarsi strani fenomeni;

ben presto però gli uomini del villaggio accecati dal razzismo verso la fazione opposta si fanno sempre più violenti e intolleranti.

Le donne le provano tutte per distogliere i loro uomini dal proposito di ricorrere alle armi, ma tutto sembra inutile e la situazione continua così a precipitare…